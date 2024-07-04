Штрафы за парковку могут подешеветь на 50 процентов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о 50 % скидке при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки. Подробности публикуют «Ведомости».

«Аналогичная мера скидок при оплате штрафов действует в Москве. При этом правительственная комиссия рекомендовала доработать проект изменений в КоАП до внесения в Госдуму», – передают источники в правительстве РФ.



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Скидка будет действовать при условии оплаты штрафа в течение 20 дней. Кроме того, в столице России уже действует аналогичная мера скидок при оплате штрафов действует в Москве. В отзыве на законопроект отмечается, что «стимулирование добровольной уплаты административного штрафа, поддерживается», потому как за счет этого «обеспечивается реализация превентивной функции наказания», передают «Ведомости».

Напомним, батареи электросамокатов рассчитаны на температуру до 60 градусов, поэтому рекордная жара в Москве не влияет на безопасность поездок. Об этом рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.