В России может появиться ещё один официальный китайский автобренд

Hozon Auto рассматривает выход на российский рынок электрокаров бренда Neta, пишут "Известия" со ссылкой на вице-президента компании Чжоу Цзяна.

© Российская Газета

По словам представителя Hozon Auto, российский рынок является привлекательным, но есть нюансы в адаптации машин к нему:

"Мы пока анализируем температурный разрыв и совместимость автомобилей, как они могут адаптироваться к российским реалиям. Это может быть локализованный модельный ряд. Уже идет подготовка соответствующих сертификатов", - пояснил Чжоу Цзян.



Модельный ряд Neta включает в себя только электрокары, начиная от бюджетных хэтчбеков и кроссоверов стоимостью от 65 800 юаней (около 800 тысяч рублей), заканчивая спорткаром Neta GT с разгоном 3,7 секунды до 100 км/ч по цене от 188 800 юаней (2,25 млн рублей).