Hongqi HQ9 не приедет в Россию в 2024 году

Продажи премиального минивэна начнутся в России в мае 2025 года, пишет портал "Автовзгляд" со ссылкой на исполнительного директора Hongqi в России Ивана Савельева. Ранее планировалось, что HQ9 доберётся до дилеров хотя бы в этом году.

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Hongqi HQ9 в длину насчитывает 5222 мм, ширина автомобиля равна 2005 мм, размер колесной базы составляет 3200 мм. Второй ряд представлен парой раздельных кресел с индивидуальными регулировками и опциями комфорта, третий ряд - сплошной диван с электрическими регулировками в продольном направлении и складывания.

Несмотря на премиальный статус, HQ9 базируется на простой переднеприводной платформе. В движение вэн приводится 245-сильным бензиновым ДВС объёмом 2,0 литра и 8-ступенчатым гидроавтоматом.

Цена на автомобиль неизвестна, но ещё в ноябре 2023 года, когда был объявлен официальный старт продаж, которого по факту не состоялось, называли сумму в 7,9 млн рублей.

В конце июня в России начались продажи самой доступной модели Hongqi - компактного кроссовера HS3 по цене от 4 млн рублей.