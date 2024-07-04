Водителей начнут штрафовать за курение в машине при детях
Водителей начнут жёстко штрафовать за курение при детях в машине. Власти Таджикистана усилили ответственность для граждан за курение в непредназначенных для этого местах, причём мера касается как обычных, так и электронных сигарет. В частности, отныне автомобилистам запрещено курить в собственной машине, если в салоне находятся дети или беременные женщины.
Максимальный штраф за это нарушение увеличен со 144 до 360 сомони (с 1200 до 3000 рублей). Помимо этого, курить запрещено на территории больниц, образовательных учреждений, офисов и в подъездах жилых домов.
Кроме того, в стране запретили продажу табака и электронных сигарет с открытых витрин, на пачки обязательно нужно наносить изображения о вреде курения, также запрещена поштучная продажа сигарет.
К слову, ранее запрет на курение водителей в собственных автомобилях обсуждался и в России. Однако тогда инициатива не нашла поддержки и не была принята.
Тем временем на рассмотрение Госдумы внесён проект об обязательном освидетельствовании водителей с 80 лет. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он внёс на рассмотрение соответствующий законопроект, который предусматривает внесение изменений в статью 23 федерального закона "О безопасности дорожного движения".