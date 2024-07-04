Водителей начнут штрафовать за курение в машине при детях

Водителей начнут жёстко штрафовать за курение при детях в машине. Власти Таджикистана усилили ответственность для граждан за курение в непредназначенных для этого местах, причём мера касается как обычных, так и электронных сигарет. В частности, отныне автомобилистам запрещено курить в собственной машине, если в салоне находятся дети или беременные женщины.

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Максимальный штраф за это нарушение увеличен со 144 до 360 сомони (с 1200 до 3000 рублей). Помимо этого, курить запрещено на территории больниц, образовательных учреждений, офисов и в подъездах жилых домов.

Кроме того, в стране запретили продажу табака и электронных сигарет с открытых витрин, на пачки обязательно нужно наносить изображения о вреде курения, также запрещена поштучная продажа сигарет.

К слову, ранее запрет на курение водителей в собственных автомобилях обсуждался и в России. Однако тогда инициатива не нашла поддержки и не была принята.

Тем временем на рассмотрение Госдумы внесён проект об обязательном освидетельствовании водителей с 80 лет. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он внёс на рассмотрение соответствующий законопроект, который предусматривает внесение изменений в статью 23 федерального закона "О безопасности дорожного движения".