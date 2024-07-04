Лифтбек Lada Granta подорожал почти на 300 тысяч рублей

АвтоВАЗ резко поднял цены на некоторые версии Lada Granta. Компания убрала из прайс-листов почти все прошлогодние комплектации, из-за чего стартовая стоимость лифтбека и универсала Granta Cross разом выросли на более чем 108−282 тысячи рублей. Вместе с тем лифтбек получил новые вариации версии #CLUB. Стоимость базового седана осталась прежней — она стартует с 699 900 рублей.

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Лифтбек Lada Granta лишился сразу восьми комплектаций 2023 года: Standard, «Classic кондиционер», «Classic'23 Кондиционер», Comfort'23, а также #CLUB и #CLUB Enjoy Pro с 90-сильным и 106-сильным двигателями. В результате начальная цена стала больше на 282 100 тысяч рублей: теперь она варьируется с 739 900 до 1 022 000 рублей.

При этом в арсенале лифтбека появились версии #CLUB с 90-сильным и 106-сильным двигателями в сочетании с пятиступенчатой «механикой». Они стоят 1 099 000 и 1 129 000 рублей соответственно.

Всех прошлогодних версий лишился и универсал Granta с приставкой Cross. Он тоже подорожал в «базе», хотя и не так значительно, как лифтбек, — на 108 тысяч рублей. За универсал теперь просят от 1 012 000 до 1 120 000 рублей.

Также ряда версий больше нет у седана: он недоступен в исполнениях Classic, Classic'23, «Classic'23 Кондиционер», Comfort'23 и #CLUB с с 90-сильным и 106-сильным агрегатами. Стартовая цена при этом осталась на прежнем уровне.

Ранее АвтоВАЗ пересмотрел комплектации обоих внедорожников «Нива». Начальная цена Lada Niva Legend выросла на 19 тысяч рублей, а Niva Travel — на 100 тысяч.