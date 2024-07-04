Европа продолжает борьбу с китайскими электрокарами

ЕС ввёл импортные пошлины на электромобили из Китая. Еврокомиссия объявила о появлении предварительных временных пошлин на китайские электрокары с 4 июля. При этом уточняется, что переговоры с властями Поднебесной по этому вопросу продолжатся, позднее странам союза будут предоставлены предложения по окончательному решению.

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«Европейская комиссия сегодня ввела предварительные временные компенсационные пошлины на импорт автомобилей с аккумуляторными электрическими батареями из Китая», — говорится в заявлении Еврокомиссии.



Отмечается, что размер пошлин рассчитан исходя из субсидий, которые получают китайские производители. При этом на сегодняшний день речь идёт не об уплате пошлин, а «о предоставлении поставщиками банковских гарантий».

«Страны-импортеры должны будут принимать гарантии и не требовать перевода средств», — сообщил знакомый с ситуацией источник.



Размер пошлин для каждого конкретного бренда индивидуальный. Так, для BYD он составляет 17,4%, для Geely 19,9%, для SAIC — 37,6%.

«Другие производители электромобилей, которые сотрудничали в проведении расследования, но не были включены в выборку, облагаются средневзвешенной пошлиной в размере 20,8%. Компании, не сотрудничавшие в расследовании, облагаются пошлинами в размере 37,6%», — сообщили в Еврокомиссии.



При этом новые платежи будут суммироваться с действующими ранее, размер которых составлял 10%, так как «речь идёт о пошлинах в связи с субсидиями». Иными словами, налог на ввоз ряда китайских электрических автомобилей будет достигать 50%.