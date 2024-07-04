Бренд Jetta официально вышел на российский рынок

Как удалось выяснить "Российской газете", бренд Jetta, запущенный в Китае совместным предприятием FAW-Volkswagen, официально вышел на российский рынок. Ранее автомобили Jetta поставлялись в РФ через параллельный импорт.

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Модельная линейка Jetta состоит из седана VA3, который чуть крупнее Polo (длина 4501 мм и колёсная база 2604 мм), и двух кроссоверов VS5 и VS7, созданных на знакомой россиянам платформе MQB.

Седан комплектуется атмосферником 1.5 литра с гидрокомпенсаторами и распределённым впрыском - его мощность пока не уточняется, но, скорее всего, она составит 110-112 л.с., для VS5 и VS7 предусмотрен 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Для обоих двигателей предусмотрен классический гидроавтомат Aisin на шесть ступеней.

У Jetta заработал официальный сайт, на представлены все модели. Габариты кроссовера VS5: 4418 х 1841 х 1616 мм, колёсная база - 2630 мм. Автомобиль доступен в трёх комплектациях стоимостью от 2 952 000 до 3 152 000 рублей без учёта акций и спецпредложений.

Седан VA3 оценили в 1 928 000 рублей, а самого крупного представителя VS7 (4624 х 1841 х 1624 мм, база - 2730 мм) - в 3 217 000 рублей.