Штрафовать за отсутствие ОСАГО с камер будут не всех

Новая инициатива штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО при помощи камер мало что изменит для автомобилистов. Таким мнением поделился главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

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«Нынешняя система не в состоянии проверять на ОСАГО в режиме реального времени весь поток автомобилей, особенно если поток этот велик. Нет мощностей по обработке такого объема информации. И, судя по всему, в ближайшее время они не появятся», — пояснил автоэксперт.



Он добавил, что, вероятно, на наличие ОСАГО пока будут проверять только нарушителей ПДД. Например, если водитель превысил скорость, то его могут проверить и на страховку. При этом Кадаков отметил, что если штраф все же пришел, а ОСАГО у водителя есть, то оспаривать решение придется каждый раз заново.

О том, что россиян хотят начать каждый день штрафовать по госномеру за отсутствие страховки, сообщил Telegram-канал Shot.