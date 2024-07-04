Штрафовать за отсутствие ОСАГО с камер будут не всех

Автоэксперт Кадаков: за отсутствие ОСАГО с камер будут штрафовать нарушителей ПДД
Новая инициатива штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО при помощи камер мало что изменит для автомобилистов. Таким мнением поделился главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
«Нынешняя система не в состоянии проверять на ОСАГО в режиме реального времени весь поток автомобилей, особенно если поток этот велик. Нет мощностей по обработке такого объема информации. И, судя по всему, в ближайшее время они не появятся», — пояснил автоэксперт.
Он добавил, что, вероятно, на наличие ОСАГО пока будут проверять только нарушителей ПДД. Например, если водитель превысил скорость, то его могут проверить и на страховку. При этом Кадаков отметил, что если штраф все же пришел, а ОСАГО у водителя есть, то оспаривать решение придется каждый раз заново.
О том, что россиян хотят начать каждый день штрафовать по госномеру за отсутствие страховки, сообщил Telegram-канал Shot.
«Планируется, что штрафовать за поездки без ОСАГО будут не более одного раза в день. Однако количество дней не ограничено. За месяц у любителей гонять без страховки может накапать штрафов почти на 25 тысяч рублей», — говорится в публикации.