Растет спрос на премиальные авто в каршеринге

Спрос на каршеринг в России резко подскочил. Россияне стали активнее пользоваться услугами каршеринга — почти все компании зафиксировали рост поездок. По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 20%, в том числе на автомобили из премиального сегмента, заявили в пресс-службе BelkaCar. В их автопарке премиум-сегмент представлен брендами Exeed и Haval.

© РИА Новости

В другом каршеринговом сервисе «Делимобиль» заявили, что спрос на премиальные модели увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. В сервисе представлены модели BMW, Mercedes, Audi, Geely, Tesla, Exeed, Lexus, Jeep и Tank. В категории бизнес-сегмента автомобилисты могут выбирать из Geely Monjaro и Exeed RX. Сегмент электромобилей представлен Tesla Model 3 и Zeekr 001.

Сервисы «Яндекс.Драйв» и «Ситидрайв» отметили, что спрос во всех категориях автомобилей вырос на 30% и 5% соответственно.

Скоро столичным пользователям каршеринга будут автоматически снижать скорость при ее превышении. Соответствующий проект позволит сократить самое распространённое нарушение ПДД среди пользователей услуги. Технически всё будет просто — при превышении скорости специальный ограничитель будет плавно замедлять автомобиль до разрешенного на данном участке показателя. Сейчас по этому же принципу работает сервис электросамокатов.