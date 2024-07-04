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Ford отзывает почти 31 тысячу экземпляров Mustang

Обнаружена опасная проблема в Ford Mustang. Она касается 30 735 машин. Причиной отзыва называют возможный дефект рулевого управления, хотя на данный момент ни одного ДТП или травм не зафиксировано.

Ford снова отзывает тысячи экземпляров Mustang
© Quto.ru

Не уточняется, в какой комплектации, EcoBoost или GT, обнаружена эта неисправность, отсюда предположения, что проблема касается всего модельного ряда.

В уведомлении об отзыве указано, что неполадки связаны с неправильной калибровкой вторичного цифрового датчика крутящего момента, что приводит рулевое управление к некорректной работе. Неисправность может привести к самопроизвольному вращению руля из стороны в сторону во время попыток водителя повернуть.

О данной проблеме в компании узнали в конце мая этого года после сообщения поставщика о выявленном дефекте. Там подтвердили поступление двух гарантийных претензий, которые возможно могут быть связаны с данной проблемой. Ford начал расследование.

Дилеры уже проинформированы о необходимости ремонтных работ. Владельцев отзываемых машин компания планирует оповещать с 5 августа. Во всех этих автомобилях будет обновлено программное обеспечение модуля управления электроусилителем руля.

Этот случай стал очередным в череде отзывов от Ford. Ране было объявлено об отзыве 552 118 автомобилей F-150 из-за проблем с трансмиссией. А до этого с начала года компания уже объявляла 32 отзыва с участием миллионов экземпляров машин.

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