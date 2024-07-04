Ford снова отзывает тысячи экземпляров Mustang

Обнаружена опасная проблема в Ford Mustang. Она касается 30 735 машин. Причиной отзыва называют возможный дефект рулевого управления, хотя на данный момент ни одного ДТП или травм не зафиксировано.

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Не уточняется, в какой комплектации, EcoBoost или GT, обнаружена эта неисправность, отсюда предположения, что проблема касается всего модельного ряда.

В уведомлении об отзыве указано, что неполадки связаны с неправильной калибровкой вторичного цифрового датчика крутящего момента, что приводит рулевое управление к некорректной работе. Неисправность может привести к самопроизвольному вращению руля из стороны в сторону во время попыток водителя повернуть.

О данной проблеме в компании узнали в конце мая этого года после сообщения поставщика о выявленном дефекте. Там подтвердили поступление двух гарантийных претензий, которые возможно могут быть связаны с данной проблемой. Ford начал расследование.

Дилеры уже проинформированы о необходимости ремонтных работ. Владельцев отзываемых машин компания планирует оповещать с 5 августа. Во всех этих автомобилях будет обновлено программное обеспечение модуля управления электроусилителем руля.

Этот случай стал очередным в череде отзывов от Ford. Ране было объявлено об отзыве 552 118 автомобилей F-150 из-за проблем с трансмиссией. А до этого с начала года компания уже объявляла 32 отзыва с участием миллионов экземпляров машин.