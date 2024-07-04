На видео показали, что будет с электрокаром "Атом" при аварии

Разработчик отечественного электрокара "Атом" опубликовал видео с краш-тестом авто в цифровой среде, которое на профессиональном языке звучит как "конечно-элементное моделирование процесса столкновения транспортного средства".

© Российская Газета

На видео продемонстрированы фронтальные соударения со стеной и барьером с неполным перекрытием, боковые соударения со столбом и барьером, задние удары, удары защиты пешехода. Имитация столкновений в цифровой среде позволяет реализовать смоделировать различные условия "аварий", а также значительно сэкономить на проведении натурных краш-тестов, тем самым ускоряя процесс подготовки к серийному производству.

"Результаты показывают, что "Атом" соответствует целевым показателям безопасности. В этом мы ориентируемся на российские (ТР ТС), европейские (UN ECE R) и китайские (GB) сертификационные требования, а также на рейтинги безопасности, такие как ARCAP, C-NCAP и ENCAP", - рассказали в пресс-службе компании-разработчика АО "Кама", отметив, что один из следующих этапов - проведение краш-тестов физических образцов электрокара.



Ранее в АО "Кама" уточнили стоимость "Атома" и рассказали о сроках запуска серийного производства.