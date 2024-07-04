Рамзан Кадыров показал новинки Great Wall для России

Рамзан Кадыров показал новинки Haval и Tank для России. В телеграм-канале главы Чеченской Республики появилось видео, в котором раскрываются перспективы развития модельной линейки Great Wall Motors (GWM). Представитель концерна подтвердил: до конца года в России официально появятся гибридный кроссовер Haval H7, рамные внедорожники Haval H5 и H9, броневик Tank 500, флагманский вездеход Tank 700, премиальный минивэн Wey 80 и обновлённый гибрид Wey 05.

Большая презентация GWM приурочена к Кавказскому инвестиционному форуму. Транспортным партнёром мероприятия выступят бренды Haval и Tank. Участников форума будут возить на уже знакомых моделях — Haval Dargo и Tank 500. Однако в Грозном неожиданно показали будущие премьеры для России: за полгода линейка пополнится шестью новинками!

Во-первых, прошёл сертификационные испытания броневик Tank 500. Напрямую не сказано, но похоже речь идёт о внедорожнике от Armor Group с защитой по классу БР4. Автомобиль по-своему уникален, ведь в Китае пуленепробиваемые машины могут быть только у спецслужб.

© https://t.me/RKadyrov_95

© https://t.me/RKadyrov_95

© https://t.me/RKadyrov_95

© https://t.me/RKadyrov_95

© https://t.me/RKadyrov_95

© https://t.me/RKadyrov_95

Во-вторых, на подходе большие рамные внедорожники Haval H5 и Haval H9 второго поколения. Также показан флагман GWM — большой внедорожник Tank 700.

Вдобавок линейку пополнят гибриды: Haval H7 (Dargo II), обновлённый Wey 05 и большой минивэн Wey 80. Интересно, что на табличке написано Wey 83, но даже представитель китайского концерна назвал однообъёмник «восьмидесяткой».

До конца года остаётся менее шести месяцев, так что нетрудно оценить: ежемесячно GWM будет выводить на наш рынок по одной новинке. Гибридные внедорожники и минивэн будут импортироваться из Китая, а вот рамные вездеходы Haval наверняка локализуют на заводе в Тульской области. Впрочем, официально этот факт не подтверждается.