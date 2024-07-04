Электрический Mini John Cooper Works будет представлен уже в июле

John Cooper Works E Prototype – первая электрическая модель MINI будет представлена в середине июля на Фестивале скорости в Гудвуде 2024.

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Согласно заявлению представителя компании, с новым дополнением JCW в обновленной линейке Куперов появятся как бензиновые, так и электрические модели, предоставляя различные варианты для любителей динамики. Дебют модели MINI John Cooper Works E, ожидается в октябре на Парижском автосалоне. До этого события, компания MINI не раскрывает подробности.

На данный момент, можно перечислить только те новые элементы, которые заметны на прототипе, например, логотип "37", посвященный 60-летию победы Mini Cooper S на Ралли Монте-Карло 1964 года. На прототипе JCW видны новые рамки передней решетки и логотип, выполненные в глянцевом черном цвете, что придает автомобилю уникальность. Для усиления визуальной привлекательности, полосы на капоте JCW предлагаются либо в красном, либо в черном цвете.

В задней части, также появятся спортивный спойлер, крупная вставка диффузора и измененные задние фонари в виде "Юнион Джека", которые придадут автомобилю спортивный вид. С точки зрения технических характеристик, J01 Cooper JCW базируется на платформе электрического варианта. Топовая версия SE выдает 218 лошадиных сил и 330 Ньютон-метров крутящего момента. Блок батарей емкостью 54,2 кВт обеспечивает запас хода в 402 км для Cooper SE. Однако увеличение мощности может сократить запас хода.

Прототип MINI John Cooper Works продемонстрирует свои возможности, преодолев сложный подъем на холм на следующей неделе. Фестиваль скорости в Гудвуде будет проходить в течение четырех дней с 11 по 14 июля 2024 года.