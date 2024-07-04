Движение по Крымскому мосту восстановили через 30 минут после перекрытия

Движение по Крымскому мосту восстановлено через 30 минут после перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

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Мост был перекрыт с 15:16 до 15:45 мск.

Проезд по этому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

17 июня представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что для его страны больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.