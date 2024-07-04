Седан Mercedes-Maybach S-Class получил особую версию в честь гоночной яхты

Mercedes-Maybach выпустил седан S-Class в стиле гоночной яхты. Спецверсия модели посвящена 150-летию компании Robbe & Berking, известного производителя столового серебра и яхт. В начале 2000-х Оливер Беркинг восстановил гоночный парусник SPHINX 12mRН, что впоследствии стало поводом для основания верфи Robbe & Berking Classics. Седан Mercedes-Maybach S 680 получил двухцветный окрас кузова и отделанный белоснежной кожей салон.

© Motor.ru

Отделение Mercedes-Maybach преподнесло подарок компании Robbe & Berking, известному производителю столового серебра и яхт. В честь её 150-летнего юбилея был создан особый Mercedes-Maybach S 680.

Седан стилизовали под легендарную гоночную яхту SPHINX 12mRН, первое классическое деревянное судно, восстановленное верфью Robbe & Berking Classics. Как и SPHINX, «эска» получила двухцветный кузов: верх окраски в темно-синий «металлик» Nautical Blue, низ — в «мануфактурную» эмаль Patagonia Red Bright. Между ними проведена тонкая полоска Opalite White, напоминающая ватерлинию.

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

Сиденья «Майбаха» отделаны белой «наппой» с ромбовидной строчкой, а ещё кожа используется на потолке, дверях, передней панели и в отсеке под центральным дисплеем. Декоративные вставки — из шпона орешника и алюминия, что придает им сходство с палубой яхты. Седан оснастили доводчиками задних дверей, накладками на пороги MANUFAKTUR, аудиосистемой Burmester, развлекательным комплексом для задних пассажиров и холодильником, куда поместили серебряные фужеры Robbe & Berking. Их с 2002 года предлагают как опцию, и, со слов Mercedes-Maybach, бокалы становятся все более популярными среди клиентов.

© Mercedes-Maybach

Яхта SPHINX была построена в 1939 году верфью Abeking & Rasmussen для парусного клуба North German Regatta Association. Судно ходило под разными именами, а с 1958 по 2004 год его использовали для тренировки офицерского состава Военно-морских сил Германии.

Парусник девять раз становился самой быстрой яхтой регаты во Фленсбуре. В 2005-м его купил Оливер Беркинг и вместе с друзьями восстановил до первоначальной спецификации. Позднее была основана верфь Robbe & Berking Classics, которая занялась реставрацией классических лодок.