АвтоВАЗ объявил о новых ценах на некоторые модели Lada Granta

У лифтбэка Lada Granta теперь отсутствуют восемь комплектаций прошлого года, в том числе Standard, «Classic кондиционер», «Classic'23 Кондиционер» и Comfort'23. После того, как цены были обновлены, стоимость данной модели варьируется в пределах от 739,9 тыс. рублей до 1,02 млн рублей. При этом у автомобиля появились две новые версии Club.

Также у универсала Granta Cross из прайс-листа убрали версии минувшего года, в результате чего модель теперь стоит в пределах 1,01-1,12 млн рублей. Об этом пишет издание Motor.ru.

Кроме того, был пересмотрен набор комплектаций и у седана Lada Granta, при этом базовая версия Standard стоимостью 699,9 тыс. рублей осталась в заводском прайс-листе.