Стало известно, что "подкосит" спрос на автомобили в России

Продажи автомобилей третий месяц подряд "сбавляют обороты" - в прошлом месяце они оказались даже хуже, чем в "праздничном" мае. Однако недавнее ужесточение условий автокредитования и возможное повышение ключевой ставки могут еще больше усугубить ситуацию на российском авторынке.

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Авторынок идет на снижение

По итогам июня россияне приобрели около 124,4 тыс. новых автомобилей, что на 51% выше показателя годичной давности, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. Стоит отметить, что данный результат оказался на 2% хуже мая, несмотря на то, что в последнем месяце весны было меньше рабочих дней из-за длинных майских праздников.

В целом отрицательная динамика продаж от месяца к месяцу фиксируется начиная с апреля, и обусловлена она тем, что потребители спешили совершить покупку в предыдущие месяцы, опасаясь роста цен после введения с 1 апреля новых правил расчета платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Всего с начала года реализация легковых машин в России составила 719,3 тыс. единиц - на 79% больше, чем в январе-июне 2023-го.

Что касается марочной структуры продаж, первенство на российском авторынке удерживает марка Lada, чья реализация в июне выросла на 44% до 34,2 тыс. машин. Лидером среди иномарок остается китайский Haval с показателем 15,2 тыс. проданных автомобилей (+84%). Третье место занимает Chery, реализовавшая около 13,6 тыс. своих машин (+35%). Далее следует Geely - автомобили этой марки выбрали 11,1 тыс. покупателей (+61%). Замыкает Топ-5 российского авторынка по-прежнему Changan, чьи дилеры реализовали почти 10,1 тыс. машин (рост в 2,9 раза).

Как говорит коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский, рынок июня демонстрирует стабилизацию, даже наличие очередных санкций не повлияло на спрос и изменение цен - ситуация в автомобильном сегменте продолжает быть устойчивой. При этом информация об изменении кредитных условий, а также окончание госпрограммы подстегнули потребителей активизироваться на последней неделе месяца, что, в свою очередь, вызвало некоторое падение спроса в начале июля.

"Я вижу некоторое насыщение рынка, и это наравне с периодом отпусков может негативно сказаться на спросе в июле. С другой стороны, отмена льготной ипотеки может сместить вектор покупательской активности с недвижимости в сторону приобретения более доступной собственности - автомобиля", - рассуждает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.



Между тем, Центробанк ужесточил условия выдачи автокредитов, которые остаются одним из основных драйверов российского авторынка, несмотря на высокие процентные ставки. Так, с 1 июля регулятор установил надбавки к коэффициентам риска по автокредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%, то есть для тех заемщиков, у которых оплата займа составляет свыше половины их ежемесячного дохода. Поскольку надбавки увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче кредита, некоторые финансовые организации уже начали корректировать процентные ставки в сторону увеличения.

Как полагает директор по продажам и маркетингу "Санрайз Групп" Михаил Попов, для клиентов, чья кредитная нагрузка оценивается как приемлемая, процентные ставки не вырастут, а вот для тех, кто сильно закредитован, со стороны банка будет озвучиваться процентная ставка согласно особой шкале расчета и может достигать 25, 30 и даже более процентов.

"После того, как механизм заработает в полную силу, доля кредитных сделок может сократиться на 15-20%, но тут будут играть важную роль уровень поддержек от импортеров и дополнительные выгоды от самих дилеров", - отмечает эксперт.



По мнению Андрея Терлюкевича, вводимые Центробанком ограничения по автокредитованию негативно скажутся на динамике рынка и сильнее всего могут ударить по недорогому сегменту (до 2 млн рублей) и малообеспеченным покупателям. В этом сегменте доля автокредитования может сократиться на 10-15%. В свою очередь, возможное повышение ключевой ставки также отразится на спросе - потенциальные клиенты выберут депозиты, чем покупку автомобиля.