Названа дата старта продаж нового гибрида Hongqi HS7 PHEV в России

Гибрид Hongqi HS7 PHEV уже через неделю можно будет купить в России. Стало известно, что автомобиль с 11 июля будет доступен для предзаказа. Но подробностей о новинке пока не очень много.

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Модель будет представлена в двух вариантах — с шестью и семью местами. Оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 2.0-литрового двигателя мощностью 163 лошадиные силы и электромотора и батареи от компании CATL. Максимальная скорость автомобиля — 180 километров в час.

Гибрид внешне почти не отличается от модели с бензиновым двигателем. Он имеет большую решётку радиатора с вертикальными хромированными полосами, из-за чего автомобиль имеет внушительный вид. По бокам от неё расположены разделенные фары, а внизу — сплошной воздухозаборник с серебристыми защитными элементами.

Сзади расположены сплошные задние фонари и хромированные насадки на выхлопных трубах что придает стильности модели. При этом размеры гибрида такие же, как и у бензиновой версии.

Интерьер также не сильно изменился. Появилась полностью цифровая приборная панель, большой центральный экран и матовые металлические элементы в отделке.