Россияне стали в два раза чаще сдавать свои автомобили в трейд-ин

При покупке нового легкового автомобиля, российские автолюбители в два раза чаще стали сдавать свои транспортные средства по программе трейд-ин в сравнение с показателями прошлого года.

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Автомобили, сданные в трейд-ин, занимают половину складов, на которых хранятся транспортные средства с пробегом в дилерских центрах. На втором месте по виду продаж автомобилей занимает выкуп транспортных средств с пробегом. На их долю приходится 22%.

Также довольно популярным видом услуги по покупке нового автомобиля называется программа трейд-ап, которая заключается в том, что производится обмен автомобиля с пробегом на транспортное средство более высокого класса с произведением соответствующей доплаты.

Эксперты говорят о том, что ранее популярная услуга по выкупу автомобилей с пробегом стала менее востребованной, вместо этого, потенциальные покупатели стали приобретать новые автомобили по программе трейд-ин, в рамках которой продавцы предлагают наиболее выгодные условия приобретения нового транспортного средства.

Напомним, программа трейд-ин заключается в том, что старый автомобиль сдается в качестве зачета в стоимость нового приобретаемого транспортного средства. Также оценочная стоимость автомобиля с пробегом может быть зачтена в качестве первого взноса в том случае, если транспортное средство приобретается в кредит.

Также, при сдаче автомобиля в трейд-ин продавцы зачастую предлагают ряд скидок, для более выгодного приобретения нового легкового транспортного средства.

Стоит напомнить о том, что перед тем как приять решение о приобретении нового транспортного средства, следует изучить различные предложении автосалонов, чтобы выбрать для себя наиболее выгодный вариант покупки нового авто.