В России предложили ограничить стоимость эвакуации автомобилей

Стоимость эвакуации автомобилей в России могут привязать к прожиточному минимуму. О новой инициативе сообщил депутат Государственной думы Ярослав Нилов. По словам чиновника, в нижнюю палату парламента уже внесли законопроект, согласно которому цены на эвакуацию транспортных средств будут зависеть от уровня дохода населения.

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В настоящее время стоимость эвакуации автомобиля прописана в Административном кодексе. При этом в документе не сказано про цены, которые владельцы тратят на обеспечительные меры при конфискации машин. Новый законопроект предусматривает введение единого тарифа на перемещение транспортного средства на штрафстоянку, который не должен превышать 20 процентов от величины прожиточного минимума того или иного региона.

Помимо единого тарифа законопроект предполагает освобождение от оплаты эвакуации транспортных средств сотрудников правоохранительных органов и спасателей, если они находились при исполнении.

Тем временем стало известно, что столичные водители стали реже парковать машины на тротуарах. Количество таких правонарушения сократилось на треть.