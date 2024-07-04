Водителей призвали не садиться за руль 5 июля

Из-за ухудшения погоды 5 июля автомобилистам ряда центральных регионов России рекомендуется отложить поездки. Такое предупреждение в Telegram-канале опубликовала госкомпания "Автодор".

В сообщении указывается, что 5 июля в Московской области, а также на трассах М-1 "Беларусь" в Смоленской, М-3 "Украина" в Калужской, М-4 "Дон" в Тульской, М-11 "Нева" в Тверской и М-12 "Восток" во Владимирской областях ожидаются неблагоприятные погодные условия. Прогнозируется сильный дождь, переходящий в ливень. Возможен град, местами крупный, а также гроза с порывами ветра до 22-27 м/с. Кроме того, имеется опасность формирования смерчей.

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Водителей, кто все же рискнет выехать на трассу, призывают быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скорость потока, держать увеличенную дистанцию и следить за сообщениями на информационных табло. Пик ливня лучше переждать на одной из зон отдыха.