Эксперты объяснили, почему «серые» элктромобили и гибриды теряют популярность

Названы причины падения продаж премиальных электрокаров и гибридов. С 1 апреля, когда были введены правила таможенного оформления, начали снижаться продажи премиальных электромобилей и гибридов, ввезенных по альтернативным схемам. Главным преимуществом до этого момента была более выгодная цена в сравнении с официально поставляемыми моделями.

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Если в апреле доля гибридов составляла 4,4%, у электрокаров — 1,6%, то в мае это было уже 2,7% и 0,9% соответственно. Продажи самого популярного автомобиля — Zeekr — упали в мае на 47% (до 397 штук), Lixiang, самого популярного премиум гибрида, — на 54% (1035 штук). Оба китайских бренда не присутствуют на российском рынке официально и поставляются по различным «серым» схемам. Эксперты констатируют: Zeekr пока сохраняет лидерскую позицию при 50-процентном падении продаж в мае, но положение остальных дорогих брендов сегмента плачевное — падение больше 50 процентов.

В целом ситуация с параллельным импортом однозначная — снижение, что коснулось в целом всех машин, поставляемых в Россию альтернативными путями. Так, в марте было поставлено на учет почти 46 тысяч машин, в апреле уже 17тысяч, а в мае даже 7 тысяч не вышло, судя по данным Ассоциации Европейского бизнеса.

До сих пор рост продаж электромобилей и гибридов шёл за счет альтернативных схем поставок через соседнюю Киргизию. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, все эти схемы прикрыли, в связи с чем экономически теперь в таких покупках нет смысла. Отсюда и падение продаж. Но люди с достатком всё равно будут интересоваться и покупать электрокары и гибриды, но существенных продаж эти покупки вряд ли сделают.

Тем не менее, статистика отмечает лучшее, по сравнению с электромобилями, положение гибридов. За пять месяцев этого года в России было продано около 10 тысяч электромобилей и около 25 тысяч гибридов, что связывают с меньшей ценой и проходимостью больших расстояний.

Эксперты сходятся во мнении, что ожидать новых игроков на российском рынке электрокаров и гибридов в ближайшее время точно не стоит. На рынке вполне достаточно брендов, считает партнер «Автостата» Игорь Моржаретто. При этом эксперт уверен в появлении новых «серых» схем поставок в силу особенностей мышления — появляется запрет, значит нужно придумать его обход.