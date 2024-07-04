В России готовят ежедневные штрафы для автомобилистов

Ежедневные штрафы на основе данных камер видеофиксации за езду без полиса автогражданской ответственности могут ввести через 3-4 месяца. Об этом сообщил ТАСС президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Я думаю, запуск этой системы возможен в ближайшие 3-4 месяца. Но конкретные сроки, конечно, назовет МВД. Одной из проблем являются поправки в КоАП, которые позволят водителя не за каждый проезд наказывать, а один раз в течение дня. Возможно, эту поправку примут в осенней сессии. Возможность запустить этот механизм до конца года есть. Информационная система у Центрального банка, МВД имеет взаимодействие с этой системой. Технические процессы отработаны. На наш взгляд, осталась практическая реализация", - сказал он.



По его словам, сейчас Центральный банк и МВД прорабатывают вопросы и готовят техническое решение.

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Водителей без страховки планируется выявлять при помощи дорожных камер фото- и видеофиксации по госномеру автомобиля. Предполагается, что штрафы за отсутствие ОСАГО будут приходить не более одного раза в сутки.

Над инициативой работают МВД, ЦБ и Российский союз автостраховщиков.

На сегодня за отсутствие страховки ОАСГО водителю могут назначить штраф в сумме от 500 до 800 рублей с учетом конкретных обстоятельств.

Ранее ТАСС сообщал, что Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об исключении полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта.