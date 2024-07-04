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ГАИ не считает камеры способом повысить собираемость штрафов

ГАИ контролирует, чтобы камер на дорогах было не слишком много.

ГАИ не считает камеры способом повысить собираемость штрафов
© РИА Новости
«Мы очень жёстко подходим к тому, чтобы на дорогах не было излишних специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме», — рассказал «Известиям» начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Сейчас, по информации ГАИ, на российских дорогах работает около 29 тысяч комплексов. Они доказывают свою эффективность только там, где действительно нужны: в первую очередь, это аварийно-опасные участки дорог, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

Как отметил глава ГАИ, его ведомство будет способствовать тому, чтобы избавиться от неэффективных комплексов фото- и видеофиксации. Тем более, с 1 сентября 2024 года начнёт работать новый закон, который четко определяет места размещения. камер.

Какой пункт Правил дорожного движения россияне нарушают чаще всего? Об этом ранее также рассказал глава российской Госавтоинспекции.

Автоновости
Михаил Черников
ГИБДД
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