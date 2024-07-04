ГАИ не считает камеры способом повысить собираемость штрафов

ГАИ контролирует, чтобы камер на дорогах было не слишком много.

«Мы очень жёстко подходим к тому, чтобы на дорогах не было излишних специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме», — рассказал «Известиям» начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.



Сейчас, по информации ГАИ, на российских дорогах работает около 29 тысяч комплексов. Они доказывают свою эффективность только там, где действительно нужны: в первую очередь, это аварийно-опасные участки дорог, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

Как отметил глава ГАИ, его ведомство будет способствовать тому, чтобы избавиться от неэффективных комплексов фото- и видеофиксации. Тем более, с 1 сентября 2024 года начнёт работать новый закон, который четко определяет места размещения. камер.

Какой пункт Правил дорожного движения россияне нарушают чаще всего? Об этом ранее также рассказал глава российской Госавтоинспекции.