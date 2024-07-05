В Госдуме захотели выдавать водительские права на новый срок

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили выдавать водительские права сроком действия в 15 лет тем автомобилистам, которые не нарушают правила дорожного движения и не становятся виновниками ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас срок действия прав стандартный для всех граждан — 10 лет. Депутаты считают, что законопослушных водителей можно поощрить более длительными правами. Они будут реже проходить медицинские осмотры и платить пошлину. Кроме того, это снизит нагрузку на госорганы, а у лихачей появится стимул не нарушать правила.

Напомним, что в сентябре в Госдуме предложили выдавать водительские права на 20 лет. Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев тогда отмечал, что если водитель добропорядочный, то не нужно его «лишний раз заставлять собирать справки».

Водительские права 2024: кому надо срочно продлить удостоверение

Инициативу раскритиковали эксперты. По мнению специалистов, за столь длительный срок у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем, которые мешают управлять автомобилем. Более редкие медосмотры могут помешать своевременно выявлять подобные заболевания.