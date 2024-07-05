RT: россияне считают, что общественным транспортом в будущем будет управлять ИИ

Большинство россиян уверены, что в будущем общественный транспорт будет технологически усовершенствован – об этом заявили 41% участников соответствующего опроса. Четверть респондентов считают, что вскоре общественным транспортом будет управлять искусственный интеллект, передает RT результаты исследования. Многие россияне (38%) заявили, что ждут от будущего транспорта индивидуальных поездок – отдельно от остальных пассажиров. Еще 15% считают, что транспорт будет точнее соблюдать маршруты и время в пути за счет развития скоростных режимов. В том, что появятся новые виды транспорта, перевозящие пассажиров по воздуху, воде или под землей, убеждены 11% участников опроса. Почти половина респондентов в то же время назвали автомобиль главным видом транспорта в будущем. Треть опрошенных ожидают от будущего транспорта бесплатной работы, 23% считают, что будет введена фиксированная плата за проезд. Всего в исследовании сервиса "МТС Юрент" участвовали более 1,2 тыс. респондентов. В недавнем исследовании также выяснилось, что 29% россиян в путешествиях по городам страны используют общественный транспорт. Около 20% участников опроса назвали удобными только определенные виды транспорта, а 40% думают, что общественный транспорт в их городе устаревший и переполненный.