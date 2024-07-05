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Фотофакт: универсал Lada Iskra везут на испытательный полигон

АвтоВАЗ отправил Lada Iskra на испытания. Образцы нового «бюджетника» АвтоВАЗа, собранные в научно-техническом центре, повезли на полигон в Сосновку Самарской области для тестов, пишет инсайдерское сообщество Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Как видно по опубликованным фотографиям, в чехлах перевозят не только седан, но и модель с увеличенным багажником — универсал Iskra, который вживую АвтоВАЗ пока не показывал.

Универсал Lada Iskra везут на испытательный полигон
© Motor.ru

Инсайдеры сообщают, что к серийному производству Lada Iskra пока не готова: АвтоВАЗ еще не выбрал всех поставщиков комплектующих. Встать на конвейер новинка в любом случае должна только в следующем году. Ранее глава компании Максим Соколов озвучил предварительную стоимость модели: она будет лежать в диапазоне от одного до 1,2 миллиона рублей. Впрочем, до запуска продаж цена наверняка поменяется.

© Avtograd News / Вконтакте

Iskra построена на частично локализованной платформе CMF-B, оставшейся от Renault. Во внешности обыгран привычный Х-образный мотив, хоть и слегка по-новому: его попытались повторить в форме фар и фонарей.

© ФИПС
© ФИПС
© ФИПС

В линейке АвтоВАЗа новинка займет нишу между Granta и Vesta. Помимо седана и универсала, который пока можно рассмотреть только на патентных изображениях, в семейство войдет кросс-универсал.

В «базе» Iskra получит 90-сильный мотор ВАЗ-11 182 в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой. Более дорогие варианты оборудуют «шестнадцатиклапанником» ВАЗ-21 127 на 106 сил, пару которому составит шестиступенчатая «механика» или вариатор WLY.

В качестве целевой аудитории Iskra на АвтоВАЗе видят молодежь, которой должны понравиться функции, завязанные на мультимедиасистему на основе «Яндекса». Сейчас средний возраст владельца Lada составляет 42 года, но постепенно снижается.

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