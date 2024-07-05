Родстер Caterham RAF 360 обзавелся деталями от военного вертолета

Компания Caterham выпустила спорткар с деталями от военного вертолета. Родстер RAF 360 построен в единственном экземпляре и будет продан через аукцион Collecting Cars. Все вырученные средства — по предварительным расчетам, 100 тысяч фунтов стерлингов, — передадут благотворительному фонду RAF Benevolent Fund, которые помогает ветеранам Королевских ВВС Великобритании.

© Motor.ru

Британская фирма Caterham представила неожиданную новинку — родстер RAF 360. Он создан в партнёрстве с Mission Motorsport, благотворительным фондом RAF Benevolent Fund и Королевскими военно-воздушными силами Великобритании. Собран спорткар силами персонала авиабазы RAF в Бенсоне с использованием деталей от вертолета тылового обеспечения Puma HC2.

© Caterham

© Caterham

© Caterham

Так, алюминиевая обшивка хвостовой балки «Пумы» стала кузовными панелями, причем британцы использовали даже внутреннюю перегородку вместе с ручкой аварийного сброса двери. Всё это оставили в том виде, как оно было на вертолете, но оригинальные элементы окрасили в традиционный для техники НАТО зеленый цвет. В салоне появились вертолетные тумблеры, хронометр и инструкции по эвакуации, которые нанесли на подушки сидений.

© Caterham

© Caterham

Для большей эффектности родстеру добавили трехступенчатую систему включения зажигания, а аккумулятор упаковали в ящик от боеприпасов. Двигатель меж тем остался как у обычного Seven 360 — атмосферная «четверка» 2.0 Ford Duratec мощностью 183 лошадиные силы и 194 Нм крутящего момента. Через пятиступенчатую «механику» мотор приводит задние колеса и позволяет разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,8 секунды. Паспортная максималка Seven 360 — 209 километров в час.