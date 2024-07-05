АвтоВАЗ обновил семейство Lada Vesta Sportline

АвтоВАЗ представил Lada Vesta Sportline 2024 года. Со сменой модельного года седан стал дороже на 17 тысяч рублей, а покупателям универсалов теперь придётся заплатить на 12 тысяч рублей больше. При этом самое важное отличие — это мотор: если раньше 118-сильный атмосферник объёмом 1,6 литра, отвечал экологическому классу «Евро-2», то теперь агрегат соотвествует стандарту «Евро-5».

Как отмечает издание «Автоновости дня», у свежих машин появился индикатор вклбченной передачи, регулировка передних ремней безопасности, а также круиз-контроль.

Ко всему прочему, седан вдобавок получил обогрев руля, а универсал, у которого обогреваемый руль уже был ранее, теперь вдобавок имеет двойной полик багажника.

Кстати, ранее АвтоВАЗ ответил на критику Lada Vesta Sportline. Фанаты модели уверены, что топовая версия, подготовленная ателье Lada Sport, могла бы быть мощнее.

Между тем, топовые версии Lada Vesta стали дешевле, а причина — в упрощении флагманской комплектации.