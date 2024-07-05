Седан Dodge Attitude сменит поколение и донора: GAC вместо Mitsubishi

Четырехдверка Dodge заметно подрастет, станет мощнее и обзаведется современными системами безопасности. А вот статус бюджетника модель утратит.

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Седанчик Dodge Attitude актуального поколения является клоном дореформенного Mitsubishi Mirage/Attrage. Модель американского бренда продают исключительно в Мексике. А недавно там поймали четырехдверку Dodge новой генерации. Фото выложили в своих соцсетях местные жители, после чего эти снимки расхватали мексиканские профильные медиа: среди них, например, издание Autocosmos. Так вот выяснилось, что вместе с поколением Dodge Attitude сменит и донора, и рыночное позиционирование.

В застуканной машине легко угадывается «китаец» GAC Trumpchi Empow, который выпускается с 2021 года. Решение концерна Stellantis (ему принадлежит марка Dodge) привлечь в качестве партнера китайскую компанию выглядит вполне логичным. Дело в том, что в актуальной мексиканской гамме Доджа уже есть клон GAC: дебютировавший почти три года назад кроссовер Journey – это чуть перелицованный GAC Trumpchi GS5.

Судя по шпионским кадрам, основой для нового Dodge Attitude стал нынешний глобальный Empow со спортивным обвесом (в Китае исходный седан недавно пережил рестайлинг). Единственное значимое отличие от донора – радиаторная решетка. У четырехдверки Dodge она сетчатая, тогда как аналогичный Empow имеет вертикальные клинья. Ну и еще на крышке багажника пойманной четырехдверки красуется крупный черный спойлер, но это, вероятно, опция.

Если прежний Dodge Attitude относится к компактному сегменту (длина – 4245 мм, колесная база – 2550 мм), то седан следующего поколения – это уже одноклассник Hyundai Elantra и Volkswagen Jetta. Длина китайского исходника, предназначенного для глобального рынка, равна 4700 мм, расстояние между осями – 2736 мм.

В салон папарацци не заглянули, но и внутри новинка, вероятно, повторила «китайца», то есть клиентам предложат машины с единым табло. В список оборудования еще наверняка войдут современные ассистенты: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Уходящему Attitude все это добро не положено.

Технику новый седан Dodge тоже, скорее всего, разделил с моделью GAC. Глобальный Empow оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 170 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Под капотом старого Dodge Attitude установлен трехцилиндровый атмосферник 1.2 (76 л.с.), он сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором.

Полноценную презентацию свежая четырехдверка может справить в Мексике в августе – сентябре. Цены, разумеется, вырастут. Прежний же Dodge Attitude сейчас стоит от 275 400 песо, что эквивалентно примерно 1,3 млн рублей по актуальному курсу.