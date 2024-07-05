В Московской области в апреле – июне 2024 года количество случаев с непристегнутыми ремнями безопасности увеличилось в три с половиной раза по сравнению с показателем за I квартал. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. «За полгода в Московской области зафиксировали больше 328 тыс. случаев с непристегнутыми ремнями безопасности. Во II квартале число случаев с непристегнутыми ремнями увеличилось в три с половиной раза. Если в январе – марте зафиксировано больше 70 тыс. случаев, в апреле – июне – почти 257 тыс. Чаще всего не пристегивались в июне – более 97 тыс. раз. Почему водители и пассажиры считают, что могут не пристегиваться: ехать всего пять минут; есть подушка безопасности, а от ремня толку нет; ремень мнет и пачкает одежду; с ремнем неудобно», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности на 45–50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% – для пассажиров на задних сиденьях автомобилей.

Там пояснили, что автоматическая фиксация непристегнутого ремня – это работа, направленная на повышение безопасности и снижение аварийности с тяжкими последствиями. Так, на дорогах Подмосковья работают порядка 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации, 600 из которых «Азимут 4», имеющие техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности. Кроме того, в комплексах фотовидеофиксации Московской области нейросеть обучена «видеть» ту зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя – если ремень пристегнут, то нейросеть это «увидит» совершенно точно. При этом после нейросети это еще раз проверяют сотрудники Центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Уточняется, что штраф за данное нарушение правил дорожного движения составляет 1 тыс. руб. Минтранс Подмосковья призвал водителей и пассажиров ответственно относиться к своей безопасности и не забывать пристегиваться, а также использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей.