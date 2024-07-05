Представлена новая версия Renault Captur

На автомобильном рынке представили новую версию Renault Captur. Она получила мягкую гибридную систему и механическую коробку переключения передач, сообщает Speedme.ru.

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Подчеркивается, что речь идет о Mild-Hybrid 140. Модель оснащена 140-сильным четырехцилиндровым двигателем, работающим в связке с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач. Новая экономичная версия Renault Captur Mild-Hybrid 140 предлагается в комплектации Techno за 32 700 евро.

Разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч занимает 10,3 с. Скорость ограничена на отметке в 174 км/ч. Средний расход топлива составляет 5,8 л на 100 км.

Ранее портал Naavtotrasse.ru со ссылкой на одного из дилеров сообщил, что россияне могут приобрести на вторичном рынке надежную машину стоимостью до 900 тысяч рублей. В списке таких автомобилей — Hyundai Elantra 2011 — 2013 годов выпуска с пробегом в 150 — 200 тысяч километров, с механической трансмиссией и двухлитровым мотором.