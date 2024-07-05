Редкий спорткар Ruf SCR продадут с аукциона

Похожий на Porsche 911 спорткар Ruf SCR оценили в 1,5 миллиона евро. Первый товарный экземпляр купе выставят на аукционе Sotheby’s. В основе машины — специально спроектированый для неё углепластиковый монокок. Силовой агрегат — 510-сильная оппозитная «шестерка» 4.0 в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Тираж модели `— всего 70 экземпляров. И, похоже, это первый раз, когда SCR будет выставлен на публичные торги.

© Motor.ru

На торгах аукционного дома Sotheby’s, которые пройдут 27 июля в немецком Тегернзее, будет выставлен спорткар Ruf SCR. Это довольно редкое купе с тиражом 70 экземпляров, которое впервые показали на Женевском автосалоне в 2018 году. Лимонно-зеленая машина — первый серийный образец двухдверки. И по предварительным оценкам, за неё могут предложить 1,1—1,6 миллиона евро, что соответствует 105—153 миллионам рублей.

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

Хотя Ruf SCR легко принять за рестомод, сходство с Porsche 964 тут чисто номинальное. Базируется купе на новом углепластиковом монококе. Внешние панели изготовлены заново, а их форма оптимизирована с помощью методов вычислительной гидродинамики. Подвески двухрычажные, с горизонтальными амортизаторами на обеих осях. В движение машину приводит оппозитная «шестерка» объемом 4,0 литра от 911 GT3 RS, настроенная на отдачу 510 лошадиных сил и 470 ньютон-метров.

© Sotheby’s

Агрегат сопряжен с механической коробкой передач. До ста купе разгоняется за 3,4 секунды, до 200 километров в час — за 11,9. Паспортная максималка — 320 километров в час. Совладать с SCR не так-то просто, особенно учитывая, что никакой вспомогательной электроники тут нет. Но и налета роскоши спорткар тем не менее не лишен. Салон с интегрированным каркасом щедро отделан коричневой замшей, на подголовниках кресел-ковшей вышит логотип RUF, горный пейзаж, голова оленя и очертания Баварии. Из опций на машине стоят окрашенные в цвет кузова тормозные суппорты, выпуск с переключаемым клапаном и гидравлический лифт передней оси.

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

Пробег купе составляет 11 тысяч километров, из которых около пяти тысяч намотаны самой Ruf в рамках расширенной программы испытаний. Кстати, где-то на миллион дороже обойдется 500-сильный рестомод Singer DLS, в разработке которого приняли участие фирма Williams Advanced Engineering и легендарный моторист Porsche Ханс Мецгер, а к внешности приложил руку дизайнер-концептуалист Дэниел Саймон, экс-стилист Volkswagen Group и автор Lotus C-01.