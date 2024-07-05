Автогиганты обвинили ЕС в нарушении принципов свободной торговли

Автопроизводители обвинили Евросоюз в протекционизме (политике, направленной на ограничение ввоза импортных и поддержку производства аналогичных внутренних товаров и услуг). Об этом сообщает Ixbt.com со ссылкой на The Telegraph и DW.

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Среди компаний, которые раскритиковали действия ЕС, - BMW и Volkswagen. В первой фирме отмечают, что этот шаг «серьезно нарушит принцип свободной торговли». Отмечается, что BMW выступает против пошлин на фоне опасений ответного давления на европейский экспорт в Китай, один из крупнейших рынков сбыта.

Volkswagen сообщил, что предложенные пошлины не укрепят европейскую автомобильную промышленность в долгосрочной перспективе. В компании считают, что негативные последствия этого решения «перевешивают любые выгоды для европейской и особенно немецкой автомобильной промышленности».

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Ранее сообщалось, что автомобильные производители не одобрили требования Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA) по оснащению машин системой автоматического экстренного торможения (AEB), которая может уберечь от столкновения на скоростях до 100 км/ч. Они считают, что меры существенно повысят стоимость автомобилей, и компаниям придется переложить дополнительные расходы на плечи покупателей.