Стало известно, когда стартуют продажи полноприводного «Соболя NN»

Дилеры марки ГАЗ готовы открыть продажи полноприводного Соболя NN. Этой весной Горьковский автозавод наладил серийное производство нового поколения машин 4х4. И в соцсетях публика активно интересуется, когда этот автомобиль можно будет купить. Редакция Quto переадресовала этот вопрос непосредственно производителю.

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«Соболь NN» принципиально отличается от своего предшественника. Обе машины — с подключаемым полным приводом, но NN получил независимую пружинную подвеску спереди, а также совершенно новую раздаточную коробку — с прямой передачей момента на задний мост.

У «Соболя Бизнес» раздаточная коробка имеет четырёхвальную схему и постоянное зацепление шестерён. Будь прямая передача прямой во всех смыслах, машина получила бы более тихой, экономичной и приятной. Серия NN всех перечисленных недостатков по умолчанию лишена.

Как рассказал редакции Quto представитель Горьковского автозавода, сейчас «Соболь NN 4х4» выпускается серийно. В компании хотят накопить достаточный запас таких автомобилей, чтобы передать каждому дилеру сразу по нескольку машин. Сразу после этого откроются продажи.

Кстати, первые серийные экземпляры новинки (на заглавном фото) были переданы заводской спортивной команде «ГАЗ Рейд Спорт», которая 5 июля вышла на старт марафона «Шёлковый путь». Они оснащены 150-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической коробкой.