Tesla увеличивает производительность завода в Берлине до миллиона авто в год

Tesla получила зелёный свет от Государственного управления по охране окружающей среды Бранденбурга на значительное расширение своего завода Gigafactory в Грюнхайде. Это решение позволяет увеличить производственные мощности до одного миллиона автомобилей в год, что является значимым шагом в стратегии компании по усилению своего присутствия на европейском рынке электромобилей, сообщает 32cars.ru.

© Wikimedia Commons

По информации Manager Magazin, новый проект предусматривает строительство дополнительных производственных цехов и оптимизацию текущей инфраструктуры. Кроме того, планируется расширение мощностей в области батарейных технологий, что подчеркивает стремление Tesla к лидерству в инновационных технологиях.

Несмотря на временное снижение спроса на автомобили, Tesla остаётся оптимистичной в отношении перспектив рынка электромобилей. Расширение Gigafactory не только укрепит позиции компании в Европе, но и подчеркнет её роль как лидера в области экологически чистого производства.

В проект включены также экологически устойчивые решения, в том числе системы полного цикла обработки и повторного использования сточных вод, что поможет снизить экологическое воздействие на окружающую среду. Это расширение позиционирует завод в Берлине как один из ключевых производственных центров Tesla, обеспечивая производство до миллиона автомобилей в год и демонстрируя возможности превзойти производственные мощности многих традиционных автопроизводителей в Европе.