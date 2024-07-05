Toyota подтвердила отсутствие новых нарушений в сертификации

Toyota Motor объявила о завершении обширного расследования сертификационного процесса своих автомобилей, подтвердив отсутствие новых нарушений, помимо уже известных случаев. Японский автопроизводитель, который занимает лидирующие позиции в мировых объемах продаж, провел детальную проверку всех моделей, выпущенных на внутреннем рынке за последние десять лет, сообщает 32cars.ru.

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Расследование началось после того, как в июне Toyota и другие производители признались в представлении недостоверных данных при получении сертификатов на автомобили. Этот инцидент привлек внимание министерства транспорта Японии и стал причиной для масштабного отраслевого расследования, которое последовало за скандалом вокруг тестирования безопасности малолитражек Daihatsu, входящих в состав корпорации Toyota.

Toyota обеспечила полную кооперацию с министерством транспорта и заверила, что будет продолжать принимать меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем, следуя рекомендациям ведомства. Расследование оказалось сложным из-за вопросов, связанных с эмиссиями и топливной эффективностью автомобилей, что немало затруднило процесс.

События последних месяцев повлияли на репутацию Toyota, в частности, после скандала с Daihatsu поддержка председателя Акио Тоёды акционерами упала до исторически низких 72% на последнем годовом общем собрании. Тем не менее, компания продолжает активные шаги для восстановления доверия среди потребителей и улучшения своих внутренних стандартов.