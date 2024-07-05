Названы угрозы обрушения авторынка в России

Из-за возможного колебания курса валют может обрушиться авторынок в России, рассказал KP.RU автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, сейчас авторынок возвращается к более-менее приемлемому уровню.

Есть две угрозы, которые могут помешать сохранить динамику или вовсе вновь обрушить рынок. Первая – возможное колебание курса валют. Второе – очередное повышение утилизационного сбора, которое сейчас обсуждают в правительстве, - объяснил специалист.



Эксперт отметил, что если все же повышение не будет принято, цены на машины зарубежного производства очень вырастут.

Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин рассказал, что из-за санкций с авторынка могут пропасть китайские машины. По его словам, дело в том, что сейчас отмечается невозможность проведения платежей в Китай. Раньше оплату принимали три китайских банка, однако из-за 14-го пакета санкций ЕС ситуация усложнилась.

До этого стало известно, что продажи автомобилей в Китайской Народной Республике в марте 2024 года составили 33% от продаж всех авто в мире. По сравнению с прошлым годом доля машин производства КНР увеличилась на 3%. Отмечается, что за первый весенний месяц текущего года продажи китайских автобрендов в общем итоге составили порядка 470 тысяч машин за пределами КНР.