Представлен двухколесный McLaren, доступный каждому

Представлен самый доступный McLaren. Это электросамокат. Компания-изготовитель самокатов Pure Electric объединилась с McLaren и представила линейку из двух скутеров под названием Pure x McLaren. В основу легла уже имеющаяся в арсенале Pure модель Advance+, для которой подобрали три особые расцветки. Стоимость одного самоката — 899 фунтов стерлингов, или чуть больше ста тысяч рублей по сегодняшнему курсу.

© Motor.ru

Скутеры предлагаются в оранжевом цвете Papaya и черном Black. Третий вариант — Senna Special Edition — выполнен в трех цветах, как шлем Айртона Сенны — бразильского пилота Формулы-1, погибшего 30 лет назад. Такой скутер дороже и оценивается в 1200 фунтов стерлингов (около 136 тысяч рублей).

© Pure x McLaren

© Pure x McLaren

© Pure x McLaren

© Pure x McLaren

© Pure x McLaren

© Pure x McLaren

© Pure x McLaren

© Pure x McLaren

© Pure x McLaren

© Pure x McLaren

Самокаты оснащены электродвигателем, выдающим на пике 710 Ватт, благодаря которому быстро ускоряются и отлично взбираются в гору. Встроенный аккумулятор обеспечивает им около 50 километров хода без подзарядки. Сам скутер весит 16 килограммов, а максимальный вес пользователя ограничен 120 килограммами. Габариты — 54×15×104 сантиметра.

В оснащение входят светотехника с указателями поворота и подножки, позволяющие расставлять ноги параллельно. 10-дюймовые шины устойчивы к проколам. Кроме этого, самокат полностью водонепроницаем, утверждает производитель, что делает его пригодным для езды в любую погоду.

Амбассадором Pure x McLaren стал пилот Формулы-1 McLaren Ландо Норрис. Интересно, что руководит Pure Electric его отец Адам Норрис, и они оба приняли участие в разработке линейки.

В мае McLaren показал особый суперкар Senna Sempre в память о шести победах Сенны в гонке по улицам Монте-Карло. Он выкрашен в цвета бразильского флага с ярко-желтыми, зелеными и синими оттенками, нанесенными в особой технике, а салон отделан обивкой из желтой алькантары с зеленой перфорацией.