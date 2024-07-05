В Казахстане снова начали задерживать российские фуры

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) сообщили, что таможенные органы Казахстана снова начали задерживать грузовые фуры российских перевозчиков. Об этом сообщает РБК.

Соответствующее заявление АСМАП было отправлено в Минтранс. Отмечается, что фуры останавливают с 1 июля. В ассоциации также сообщили, что подобные действия препятствуют механизму перецепки/перегрузки, который позволял российским грузоперевозчикам обходить запрет на въезд в Россию европейских грузоперевозчиков

«Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений. При этом полуприцепы задерживаются даже в казахстанских таможенных органах назначения после выгрузки товаров», — сказано в письме АСМАП.



Помимо этого заместитель гендиректора ассоциации Евгений Антипов заявил, что сейчас организация пытается собрать информацию о том, сколько фур было остановлено казахскими таможенниками. По его словам, задерживают не только полуприцепы, но и тягачи.

Ранее грузовые фуры стали массово останавливать в Костроме из-за жары.