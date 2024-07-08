Toyota разработала первую в мире печь для пиццы на водороде

Компания Toyota построила первую в мире водородную печь для пиццы. Уникальный проект японская марка реализовала совместно с фирмой Rinnai. С помощью необычного решения автопроизводитель продвигает использование водорода в качестве топлива. Кроме того, в рамках коллаборации специалисты разработали компактный гриль, так же работающий на водороде.

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В конструкции печи разработчики применили систему подачи и контроля водорода от Toyota Mirai. При этом система управления используется та же, что и в обычных бытовых печах. Кроме того, водородная печь оборудована всеми традиционными элементами: дымоходом и полукруглой зоной, в которую помещается пицца.

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Представители японской марки сообщили, что водородная печь полностью безотходная, поскольку газ при горении соединяется с кислородом, образуя пар. Также автопроизводитель подчеркнул, что приготовление пиццы на водороде делает ее вкуснее, поскольку на это газе можно готовить быстрее, насыщая пищу влагой.

Кроме того, в рамках совместной коллаборации специалисты разработали компактную печь для барбекю, на которой повара японского бренда будут готовить пищу для гонщиков заводской команды Toyota по ралли.

В начале июня для пилота Формулы-1 разработали уникальный Land Rover Defender, оборудованный печью для пиццы. Модернизация внедорожника заняла более тысячи часов.