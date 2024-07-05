Количество машин в очереди к Крымскому мосту сократилось до 93

Число автомобилей в очереди для проезда по Крымскому мосту со стороны полуострова сократилось до 93, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"По состоянию на 19:00 мск со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 93 транспортных средства", - говорится в сообщении.



Ранее движение автотранспорта по мосту приостанавливали на час - с 10:48 до 11:50 мск. После этого 679 автомобилей находились в очередях для проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи.