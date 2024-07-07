Кросс-универсал Lada Granta лишился базовой версии и подорожал

Портал «Лада.онлайн» обратил внимание, что в июле количество комплектаций сократилось с пяти до двух, а начальная цена выросла почти на 11% до 1 120 000 рублей. Всё дело в том, что из прайс-листов убрали Lada Granta Cross в упрощенных исполнениях Comfort Light, а машины с двигателем экологического класса «Евро-2» окончательно уступили место аналогам с моторами «Евро-5».

Все Granta Cross лишились регулировки водительского кресла по высоте и настройки ремней безопасности по высоте. Зато в начальной комплектации Comfort'24 добавился центральный замок. Переплата относительно версии Comfort'23 составит 10 тысяч рублей. Как и прежде, базовый кросс-универсал доступен с 8- или 16-клапанным двигателем 1.6.

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С июля у топ-версии Quest'24 появилась сборка с базовым 90-сильным двигателем с восемью клапанами. Такой кросс-универсал стоит 1 147 000 рублей — на 30 тысяч рублей дешевле аналога с «шестнарем». Единственная опция — пакет EnjoY Pro за 50 тысяч рублей с одноимённой медиасистемой, тачскрином диагональю семь дюймов и камерой заднего вида.

В июле АвтоВАЗ пересмотрел оснащение всех моделей. Существенно подорожали внедорожники Niva Travel и лифтбеки Granta, из гаммы исключены некоторые спецификации богато оснащенных Vesta, а ещё флагман Lada лишился боковых подушек безопасности.

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