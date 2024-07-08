Самым продаваемым Lincoln в США стал кроссовер китайской сборки. В прошлом году концерн Ford назвал себя «автопроизводителем Америки», поэтому итоги полугодия от его премиум-бренда по-своему любопытны. Бестселлером стал «китаец»: кроссовер Nautilus, импортируемый в США с китайского предприятия в Ханчжоу! За шесть месяцев реализовано 17,5 тысячи машин, и в общем объёме продаж Lincoln доля Nautilus составляет 36 процентов.

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Американские власти называют китайские автомобили угрозой национальной безопасности и вводят заградительные пошлины на электромобили из КНР, но крупнейшие автоконцерны — Ford и General Motors — не гнушаются импортировать в США свои модели китайского производства.

Обновлённый Lincoln Nautilus с революционным интерьером с большим отрывом занял первую строчку в списке американских бестселлеров бренда. По сравнению с первым полугодием 2023-го количество проданных кроссоверов выросло на 42%. Самый «американский» Lincoln — полноразмерный Navigator — наоборот потерял 26% клиентов.

Любопытно, что 44% американцев предпочли взять гибридный Lincoln Nautilus с электромеханическим вариатором. Вероятно, в США постепенно приучаются экономить бензин, ведь гибрид не столь прожорливый: расход в смешанном цикле составляет 7,84 литра на 100 км против 9,8 литра на 100 км у обычной версии.