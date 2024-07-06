Россияне рассказали, за какую сумму готовы купить автомобиль

Компания Webbankir провела опрос среди российских автовладельцев, в котором предлагалось выбрать приемлемую стоимость автомобиля и страну производителя. По результатам исследования, с которым ознакомилась "РГ", 37,5% респондентов рассматривают покупку автомобиля стоимостью от 1 млн до 2 млн руб. При этом в идеале за эти деньги они хотели бы приобрести японскую или европейскую иномарку.

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Большинство участников опроса искали бы автомобиль стоимостью от 1 млн до 2 млн руб., если покупали его сейчас. Предложения за 2-3 млн руб. рассмотрели бы 23,1% людей. Немного меньше тех, кто готов потратить на транспортное средство от 500 тыс. до 1 млн руб. Такой ответ дали 20,4% респондентов.

Автомобилистов, рассматривающих самые дешевые или, напротив, самые дорогие предложения, оказалось примерно поровну. На сумму до 500 тыс. руб. ориентированы 9,7% людей, 9,3% готовы приобрести автомобиль дороже 3 млн руб., из них около 1% рассматривают покупку дороже 5 млн руб.

На вопрос об идеальном автомобиле для себя респонденты ответили по-разному. Японские марки предпочли 42,6% россиян. За европейские бренды высказались 38,9%. На третьем месте оказались китайские автомобили - их выбрали 30,1% участников опроса. Российские автомобили назвали идеальными для себя больше четверти, а именно - 26,4% респондентов. Так, отечественные марки превзошли "корейцев", которых считают идеальными только 22,2% респондентов, и "американцев", получивших всего 16,2% голосов.

В целом, большинство участников опроса считают, что европейские и японские марки немного дороже и качественнее китайских. Около 40% опрошенных полагают, что китайские автомобили немного превосходят отечественные по цене и качеству. Чуть более 30% уверены, что "китайцы" гораздо лучше, но значительно дороже продукции отечественного автопрома. Каждый пятый респондент утверждает, что разницы нет. Наконец, примерно 10% считают, что российские автомобили качественнее китайских, правда, и стоят дороже.