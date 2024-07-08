Штраф ежедневно: водителей без полиса ОСАГО предложили вычислять по камерам

Водителей без полиса ОСАГО предлагают штрафовать каждый день.

В России водителей без полиса ОСАГО предложили штрафовать в автоматическом режиме каждый день — до тех пор, пока они не обзаведутся полисом. Соответствующий документ разработал Российский союз автостраховщиков. По словам представителей РСА, новый механизм контроля позволит существенно сократить количество автомобилистов, не имеющих страховки, а следовательно, сделать российские дороги более безопасными. Как именно он будет работать, рассказываем в этом материале.

Альтернативный механизм контроля

По информации Российского союза автостраховщиков, предоставленной «Парламентской газете», сегодня государственный контроль за водителями без ОСАГО значительно ослаб. Во-первых, полис был исключен из списка документов, которые проверяются в ГИБДД при регистрации автомобиля. Во-вторых, появилась возможность оформления краткосрочной страховки сроком от одного дня, что позволяет человеку оформить ее на время регистрации, чтобы формально все было в порядке, а затем просто не продлевать. Для усиления контроля за поведением водителей, считают в РСА, необходим альтернативный механизм.

«Таким механизмом могла бы стать проверка наличия договора ОСАГО при помощи дорожных камер. Эта тема обсуждается давно, и в настоящее время есть понимание о том, какие действия необходимо предпринять для запуска проекта, — пояснили «Парламентской газете» в пресс-службе РСА со ссылкой на президента союза Евгения Уфимцева. — В частности, представляется правильным внести поправки в КоАП, которые ограничат наложение штрафа за управление ТС без полиса ОСАГО, если такое нарушение было выявлено с помощью камер, одним разом в сутки. Действующая редакция кодекса не содержит подобного ограничения, поэтому штраф может выставляться неоднократно, что может стать существенным финансовым бременем для автомобилистов».

В пресс-службе сообщили, что в марте 2023 года союз сформировал рабочую группу для решения данного вопроса. За прошедшее время они подготовили проект, который предполагает выявление водителей без ОСАГО с помощью дорожных фото- и видеокамер.

«В ходе проведенных мероприятий были сформированы условия запуска проекта, которые были зафиксированы в протоколе заседания рабочей группы от 13 октября 2023 года, а также сформулированы предложения по внесению изменений в статью 12.37 КоАП», — подчеркнули в РСА.

Планируется, что отсутствие страховки будет фиксироваться в том случае, если это правонарушение является попутным. То есть, если водитель попадает в поле зрения камеры, например, за превышение скорости, то ему также будет выписан штраф за езду без ОСАГО. Кроме того, запуск проекта потребует внесения изменений в КоАП, чтобы штрафы за езду без ОСАГО можно было накладывать только один раз в сутки. В противном случае, сумма штрафов для водителей может стать неподъемной.

Российский союз автостраховщиков направил письма с описанием своей инициативы Центробанку, МВД и Минфину (есть в распоряжении редакции).

«Страдают законопослушные водители»

В РСА подчеркнули, что для запуска предложенного проекта нет объективных препятствий. У профильных ведомств и служб есть необходимая техническая база и информационная среда, откуда можно оперативно получать необходимые данные.

«Отсутствие полиса ОСАГО, так же как и наличие поддельного полиса, накладывает существенные риски на участников дорожного движения, поскольку в случае ДТП получить компенсацию с виновника за вред имуществу и здоровью можно только через суд, — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя РСА. — Заложниками же складывающейся негативной ситуации становятся законопослушные автовладельцы, которые не могут воспользоваться защитой системы страхования и при этом вынуждены тратить время и деньги на судебные процессы и исполнительное производство по взысканию средств на компенсацию убытков, возникших не по их вине».

Независимые эксперты, опрошенные «Парламентской газетой», также отметили, что альтернативный механизм контроля поможет улучшить ситуацию с отсутствием полисов ОСАГО.

«Про это на самом деле говорят уже года три-четыре, — пояснил координатор движения «Общество синих ведерок» и руководитель рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Петр Шкуматов. — Статья в КоАП, которая определяет наказание за езду без полиса ОСАГО, написана очень давно, еще во времена, когда не существовало комплексов фото- и видеофиксации, и к сегодняшнему дню, конечно, устарела. Поэтому ее нужно изменять, чтобы сделать процесс контроля более эффективным. Что же касается технической составляющей, то все необходимые компоненты у нас имеются, с этим, я думаю, проблем не возникнет».

Петр Шкуматов отметил, что, согласно практике, абсолютное большинство водителей без полиса ОСАГО, которых в 2023 году оказалось около восьми-девяти процентов от общего числа, ездят до первого штрафа. Поэтому введение автоматической фиксации позволит значительно сократить их число и сделать российские дороги более безопасными.

В Госдуме положительно отнеслись к этой идее, однако отметили, что она потребует некоторых доработок.

«Снижение на дорогах количества водителей, не имеющих полиса обязательного страхования, — безусловно, важное дело, — рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя думского Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. — Но тут, на мой взгляд, нужно будет очень тщательно проработать техническую сторону вопроса. К примеру, понадобится четкая синхронизация комплексов фото- и видеофиксации в разных регионах, чтобы человек, поехавший из одного региона в другой и дважды попавший под камеры, не получил двойной штраф».

Помимо этого, подчеркнул парламентарий, было бы целесообразно создать упрощенный порядок обжалования неправомерно выписанных штрафов. Например, если человек не собирался использовать машину без ОСАГО, но ее взял покататься его сын, родственник или друг.

«Но в целом инициатива, повторюсь, полезная и заслуживает рассмотрения», — подытожил Рафаэль Марданшин.

Фото: «Парламентская газета»

Сергей Михневич