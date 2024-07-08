Koenigsegg заменит сгоревший в Греции гиперкар Jesko

Компания Koenigsegg заменит сгоревший в Греции бракованный гиперкар Jesko. Мероприятие 6to6 Europe Tour 2024, которое должно было стартовать в Греции, а завершиться в Монако, стало известно прежде всего не благодаря своим результатам, а исключительно по причине пожара Koenigsegg Jesko одного из участников. Огонь уничтожил Jesko NÜR Edition с кузовом из Koenigsegg Naked Carbon. Выяснилось, что причиной возгорания стал производственный дефект, который теперь предстоит устранить и на других экземплярах модели. А владельцу сгоревшего Jesko шведы подарят ещё один.

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По первоначальным данным, к пожару привело движение на высоких оборотах и жаркая погода, поскольку в тот день воздух прогрелся до 40 градусов Цельсия, однако после изучения шведским автопроизводителем обстоятельств инцидента выяснилось, что виной всему стал производственный дефект. Кристиан фон Кёнигсегг заявил, что топливный бак, моторное масло и масляная система коробки передач остались неповреждёнными, однако позади автомобиля на дороге осталась полоса гидравлической жидкости.

Единственной системой, содержащей эту жидкость в машине была гидросистема высокого давления, в которой и обнаружился дефект. Выяснилось, что проходящий в задней части автомобиля шланг гидросистемы не выдержал давления, что и стало причиной пожара. В компании заявили, что уведомили владельцев Jesko о необходимости воздержаться от поездок на своих машинах, пока инженеры марки не проверят их и не заменят дефектные детали.

Более того, в Koenigsegg внедрят ещё один уровень безопасности — готовится обновление программного обеспечения, которое может обнаружить падение давления или утечку менее чем за секунду и немедленно отключить гидравлическую систему, чтобы избежать пожара. Что касается обладателя сгоревшего Koenigsegg Jesko NÜR Edition, то шведская компания пообещала построить ему ещё один экземпляр автомобиля. Причём совершенно бесплатно.