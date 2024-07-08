Немцы доработали суперкар Chevrolet Corvette Stingray

Немецкое ателье GeigerCars доработало суперкар Chevrolet Corvette Stingray. Немецкое ателье GeigerCars, которое специализируется на доработке американских автомобилей, представило свой новый проект. На сей раз тюнеры обратили своё внимание на спорткар Chevrolet Corvette Stingray последнего поколения — среднемоторный родстер генерации C8, который стал мощнее и получил небольшие стилистические изменения во внешности. И, естественно, стал дороже своего исходника в заводском исполнении. Проект посвящён 45-летию ателье и будет выпущен ограниченным тиражом.

© Motor.ru

Заднеприводный Chevrolet Corvette C8 Stingray в стандартном варианте имеет в своём распоряжении 482 лошадиных силы и 613 Нм крутящего момента, которые выдает атмосферный V8 объёмом 6,2 литра. Купе оснащается 8-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач, которую в ателье трогать не стали, а вот двигатель доработали.

За счёт нового впускного коллектора, переработанного корпуса дроссельной заслонки, модифицированного программного обеспечения и выхлопной системы из пакет Z51 отдача выросла до 522 лошадиных сил и 652 Нм. В GeigerCars установили новые тормозные диски увеличенного диаметра и плетёные тормозные магистрали, а для улучшения управляемости поставили койловеры KW V5 Clubsport.

© GeigerCars

© GeigerCars

© GeigerCars

© GeigerCars

Внешность дополнили колёса OZ Ultraleggera HLT, новый передний сплиттер из углеродного волокна, задний спойлер и вставки воздуховоды. Интерьер Corvette был обновлен светло-бежевой кожей на сиденьях, а другие зоны, отделанные чёрной обивкой, имеют светло-бежевую контрастную строчку. Количество запланированных к производству Chevrolet не названо, зато известна цена — 149 900 евро в Германии.