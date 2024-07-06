В очереди на Крымский мост образовалась пробка из сотни машин

В очереди на Крымский мост образовалась пробка из двух сотен машин. Об этом пишет Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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Отмечается, что по состоянию на 14:00 (совпадает с мск) со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

«В очереди со стороны Керчи находится 215 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.



1 июля сообщалось, что в Крыму перед мостом скопилось более 400 автомобилей. Отмечалась, что очередь была со стороны Тамани, при этом скопления машин со стороны пункта досмотра в Керчи не было.

В Telegram-каналах распространялась информация о перекрытиях Крымского моста из-за перевозок военной техники. Однако эта информация не подтвердилась.