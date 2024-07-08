В Европе прекратили выпускать VW Polo: его заменят электрокаром. Испанский филиал Volkswagen объявил об отставке модели, которая собиралась на предприятии в Памплоне более 40 лет. Всё дело в переоснащении завода: на трансформацию под выпуск компактных электрокаров Skoda и Volkswagen потребуется время. О прекращении продаж Polo в Европе или сокращении гаммы речи пока не идёт: просто хэтчбеки станут импортировать из Южной Африки.

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Завод в Памплоне — рекордсмен по производству Volkswagen Polo, ведь на этой площадке выпустили 8 422 161 автомобиль! Последним экземпляром стал ничем не примечательный хэтчбек в небогатой комплектации Life с 1,0-литровым турбомотором (95 сил) и 5-ступенчатой «механикой». Автомобиль покрасили в синий цвет и отправили на продажу в Испанию.

Президент Volkswagen Navarra подчеркнул, что Polo «дал заводу всё: солидное прошлое и настоящее, которые позволяют с уверенностью смотреть в электрическое будущее». При этом уход малолитражки с европейского рынка откладывается: гендиректор Volkswagen Маркус Шефер подтвердил, что смягчение эконорм позволит оставить Polo в линейке до конца десятилетия.

В других странах Volkswagen Polo ничего не угрожает: бестселлер собирают не только в ЮАР, но и в Алжире, Бразилии и Китае. Под общим именем выпускают совершенно разные малолитражки: например, в Южной Америке есть утилитарная кросс-версия.